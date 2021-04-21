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В Петербурге с начала года метрополитеном воспользовались 165 млн человек
Сегодня, 10:44
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В Петербурге с начала года метрополитеном воспользовались 165 млн человек

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На троллейбусах и трамваях прокатились 72,4 млн пассажиров, а на автобусах – 85 млн человек.

Петербуржцы и гости города все чаще стали выбирать общественный транспорт для передвижения. Об этом сообщили в комитете по транспорту Северной столицы 21 апреля. 

За I квартал 2025 года пассажиропоток вырос в метро, на маршрутах "Горэлектротранса" и "Пассажиравтотранса". В "подземке" прокатились 165 млн человек, на троллейбусах и трамваях – 72,4 млн пассажиров, а на автобусах – 85 млн человек. В метро поступили два новых состава (16 вагонов) электропоездов "Балтиец", на дороги города – три трамвая "Поларис" и 16 троллейбусов "Синара", 17 электробусов "Сириус". 

Кроме того, завершен ремонт эскалаторов на станциях "Пушкинская", "Звенигородская", "Маяковская", "Горьковская", "Достоевская" и "Технологический институт". В трамвайном парке №7 уложили двуперьевой стрелочный перевод, еще отремонтировали трамвайные пути улице Льва Толстого. 

Ранее мы рассказывали о том, что первый "Балтиец" для фиолетовой ветки метро доставлен в Петербург. 

Фото: Piter.TV 

Теги: общественный транспорт, пассажиропоток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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