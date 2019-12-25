"Ласточка" из Петербурга в Великий Новгород перевезла 44 тыс. пассажиров

Состав курсирует по субботам и воскресеньям.

Ускоренным пригородным поездом "Ласточка" по маршруту Петербург — Великий Новгород — Петербург с момента запуска воспользовались более 44 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в ОЖД.

Отмечается, что состав курсирует по субботам и воскресеньям по расписанию: №7931 Петербург (06:55) — Великий Новгород (9:00). Остановка в Тосно – с 07:28 до 07:29. А состав №7932 отправляется из Великого Новгорода в 16:00 и приезжает в Северную столицу в 18:08. В Тосно он стоит с 17:32 до 17:33.

Предлагаем отправиться в путешествие и посетить достопримечательности одного из древнейших городов России. Пресс-служба ОЖД

Ранее мы рассказывали о том, что студенческая "Ласточка" запущена между Москвой и Петербургом.

Фото: пресс-служба ОЖД