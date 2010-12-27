В Казанском соборе прошла панихида по жертвам пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Со дня трагедии прошло 40 дней.

Сегодня, 3 мая минуло 40 дней со дня трагедии в ТЦ "Зимняя вишня". В Казанском соборе прошла панихида по жертвам этого страшного пожара. Об этом сообщает "Мойка78".

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий благословил проведение заупокойных служб во всех храмах Петербургской епархии. На панихиды могут прийти все неравнодушные жители и гости Северной столицы. В Казанском соборе службу проводил Николай Преображенский.

Напомним, что пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. В настоящее время СК ведет расследование.

Фото: kazansky-spb.ru