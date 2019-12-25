Во Всеволожске открыли памятник псу Трезору, который спас четыре семьи в военные годы

Собака приносила зайцев почти каждый день.

Во Всеволожске открыли памятник псу Трезору. Фраза "Бог создал животных, чтобы отогревать наши холодные сердца" стала символом этой скульптуры. Об этом сообщили в группе "Всеволожский муниципальный район ЛО".

Трезор в голодные военные годы спас от смерти четыре семьи в Парголово. В октябре 1941 года пёс исчез, но уже к обеду вернулся с пойманный зайцем. С тех пор собака приносила зайцев почти каждый день. Благодаря Трезору четыре семьи пережили блокаду – в их доме никто не умер.

Уже после Победы (в июне 1945 года) Трезор по старой привычке отправился на охоту, но вернулся, оставляя за собой кровавый след. Пёс подорвался на мине.

Фото: ВКонтакте / Всеволожский муниципальный район ЛО