Общественная палата Петербурга поддержала установку памятника Александру Башлачёву

Памятник хотят установить на Свердловской набережной.

Комиссия по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму Общественной палаты Петербурга одобрила установку памятника поэту и музыканту Александру Башлачеву. Информация об этом появилась на портале новостей Центрального района 24-го августа.

Памятник планировали установить недалеко от Финляндского железнодорожного моста на проспекте Обуховской Обороны, однако теперь фигурирует новый адрес — Свердловская набережная. Автором проекта стала скульптор Мария Иванова-Очерет.

По последним данным, сейчас нужны средства на архитектурный проект и разные технические и геодезические замеры. Создание памятника находится на завершающем этапе. Ранее Piter.TV рассказал о том, как собирались средства на проект.

Александр Башлачев входил в Ленинградский рок-клуб, был ярким представителем советского андеграунда. Ушел из жизни в 27 лет.

Фото: ВКонтакте / Башлачев. Создание памятника.