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Общественная палата Петербурга поддержала установку памятника Александру Башлачёву
Сегодня, 13:23
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Общественная палата Петербурга поддержала установку памятника Александру Башлачёву

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Памятник хотят установить на Свердловской набережной.

Комиссия по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму Общественной палаты Петербурга одобрила установку памятника поэту и музыканту Александру Башлачеву. Информация об этом появилась на портале новостей Центрального района 24-го августа.

Памятник планировали установить недалеко от Финляндского железнодорожного моста на проспекте Обуховской Обороны, однако теперь фигурирует новый адрес — Свердловская набережная. Автором проекта стала скульптор Мария Иванова-Очерет. 

По последним данным, сейчас нужны средства на архитектурный проект и разные технические и геодезические замеры. Создание памятника находится на завершающем этапе. Ранее Piter.TV рассказал о том, как собирались средства на проект. 

Александр Башлачев входил в Ленинградский рок-клуб, был ярким представителем советского андеграунда. Ушел из жизни в 27 лет. 

Фото: ВКонтакте / Башлачев. Создание памятника.

Теги: александр башлачев, памятник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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