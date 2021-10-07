Градсовет рассмотрел эскиз памятнику Блоку на улице Декабристов

Скульптура находится в движении: Блок движется вперед, в сторону города.

На Градостроительном совете при правительстве Петербурга представили эскизный проект памятнику поэту Александру Блоку. Его хотят установить на улице Декабристов у дома №57, передает с заседания корреспондент Piter.tv.

С инициативой выступила администрация Адмиралтейского района. Памятник будет установлен за бюджетные средства.

В 2020 году депутаты регионального ЗакСа внесли изменения в закон о размещении памятников в границах зон охраны объектов культурного наследия, чтобы можно было установить скульптуру. Главный художник Петербурга Алексей Моор отметил, что это уникальный случай, так как место для памятника Блоку — одно из немногих, для которого нужно одобрение депутатов.

Эскиз был разработан скульптором Евгением Ротановым и архитектором Иваном Кожиным.

Иван Кожин рассказал о том, что место для памятника было выбрано рядом с музеем-квартирой Блока. Высота всей композиции составит 4 метра. По задумке скульптора поэт выходит с бульвара и смотрит на город.

Евгений Ротанов поделился с членами Градсовета тем, что о памятнике Александру Блоку он думал еще со студенческих времен. Образ поэта запал ему в душу, он изучал его на протяжении многих лет. В своей работе он изобразил его собранным, замкнутым. По словам Ротанова, Блока нельзя представить веселым или сидящим.

Характер Блока — замкнутость. Это не Маяковский, размахивающий рукой. Он целен, недоступен. Евгений Ротанов.

Мнение членов Градсовета по поводу местоположения памятника разошлось. Глава инцииативной группы по установке памятнику Блока Ольга Маркарян считает, что скульптуру нужно развернуть, так как Блок "уходил от города". Кроме того, по ее мнению, нужно переместить скульптуру ближе к центру бульвара. Алексей Моор напомнил о том, что изменения местоположения памятника отодвинут его установку еще на несколько лет. Нужно будет вновь получить одобрение ЗакСа, а затем ждать финансирование.

Архитектор Владимир Григорьев положительно оценил скульптуру: "Блок идет к людям, а люди — это центр города". По его мнению, автору удалось точно передать характер поэта.

Святослав Гайкович напомнил о том, что в вечернее время памятник будет смотреться как силуэт, так как на него будет направлено освещение.

Никита Явейн считает, что памятник лучше установить как можно быстрее. Он согласен, что местоположение, возможно, было бы лучше изменить, но если установка затянется, то нужно соглашаться на то, что предложено сейчас.

Фото: предоставлено КГА