Следователи организовали проверку по факту падения ребёнка в бомбоубежище

По предварительным данным, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

В Кировском районе Ленинградской области по сообщению из СМИ о падении ребенка в бомбоубежище организована доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, сотрудников полиции и МЧС. После того, как спасатели достали ребенка из колодца, родители забрали её домой.

По предварительным данным, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Видео: ВКонтакте / Питер | Читай Пиши Люби