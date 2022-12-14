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Следователи организовали проверку по факту падения ребёнка в бомбоубежище

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По предварительным данным, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

В Кировском районе Ленинградской области по сообщению из СМИ о падении ребенка в бомбоубежище организована доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, сотрудников полиции и МЧС. После того, как спасатели достали ребенка из колодца, родители забрали её домой.

По предварительным данным, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Видео: ВКонтакте / Питер | Читай Пиши Люби

Теги: бомбоубежище, падение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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