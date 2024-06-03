На "Чернышевской" на пути упал пассажир

От станции "Площадь Ленина" до станции "Площадь Восстания" движение поездов с увеличенным интервалом.

Движение на участке от станции "Площадь Восстания" до станции "Площадь Ленина" было приостановлено из-за падения пассажира на путь. Об этом сообщили в петербургской подземке.

На данный момент движение поездов по Линии 1 осуществляется на участках от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Площадь Восстания", от станции "Площадь Ленина" до станции "Девяткино".

От станции "Площадь Ленина" до станции "Площадь Восстания" движение поездов с увеличенным интервалом. На станцию "Чернышевская" прибыли аварийно-спасательные формирования метрополитена.

Фото: Piter.tv