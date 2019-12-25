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Эксперты прокомментировали разработку законопроекта об ответственности бизнеса за ликвидацию экологического вреда
Вчера, 7:10
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты прокомментировали разработку законопроекта об ответственности бизнеса за ликвидацию экологического вреда

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Эксперты считают, что принятие такого законопроекта было бы справедливым.

Правительство поддержало законопроект об ответственности бизнеса за ликвидацию экологического вреда. Решение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что с производителей и импортеров автомобилей уже давно взимается утилизационный сбор. В связи с этим отсутствие финансовой ответственности бизнеса за вред от промышленных объектов было несправедливым. Ущерб необходимо ликвидировать, чтобы не оставлять после себя "зараженную территорию".

Авторы Telegram-канала видят успех вице-премьера Виктории Абрамченко в продвижении подобного законопроекта, так как это непросто из-за сопротивления промышленного лобби. Необходимо будет обеспечить гарантии возмещения ущерба в том случае, если собственник сменится или обанкротиться. 

Фото: Yury Kim / Pexels 

Теги: промышленность, экология
Категории: Новости России, Лента новостей,

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