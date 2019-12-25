Эксперты прокомментировали разработку законопроекта об ответственности бизнеса за ликвидацию экологического вреда

Эксперты считают, что принятие такого законопроекта было бы справедливым.

Правительство поддержало законопроект об ответственности бизнеса за ликвидацию экологического вреда. Решение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что с производителей и импортеров автомобилей уже давно взимается утилизационный сбор. В связи с этим отсутствие финансовой ответственности бизнеса за вред от промышленных объектов было несправедливым. Ущерб необходимо ликвидировать, чтобы не оставлять после себя "зараженную территорию".

Авторы Telegram-канала видят успех вице-премьера Виктории Абрамченко в продвижении подобного законопроекта, так как это непросто из-за сопротивления промышленного лобби. Необходимо будет обеспечить гарантии возмещения ущерба в том случае, если собственник сменится или обанкротиться.

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