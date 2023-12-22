Отток мигрантов отразился на работе ферм под Петербургом

При этом за прошлый год средняя предлагаемая заработная плата для сотрудников ферм в регионе выросла почти на 50%.

В I квартале текущего года спрос на рабочих с сфере сельского хозяйства в Петербурге и Ленобласти увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом 29 мая пишет "РБК Петербург", ссылаясь на данные компании HeadHunter.

При этом за прошлый год средняя предлагаемая заработная плата для сотрудников ферм в регионе выросла почти на 50% – с 57 тыс. рублей в апреле 2023-го до 84,7 тыс. рублей в 2024 году. В Петербурге рост составил 35% – с 69,9 тыс. рублей до 94,7 тыс. рублей.

По словам руководителя Ассоциации фермерских, личных подсобных хозяйств и кооперативов региона Михаила Шконды, одна из главных причин острого дефицита кадров в этой отрасли – отток мигрантов. С начала апреля 2024 года на рынке труда Петербурга число соискателей из Таджикистана уменьшилось на 60%, из Узбекистана – на 40%.

Однозначно, сейчас многие испытывают проблемы с тем, чтобы привлечь людей к работе на ферме. Проблема существует и в смежных областях. Людей реально нет, где их брать – непонятно. Даже если ты готов платить, людей все равно нет. Первая причина – отток мигрантов из России. Вторая – много фермеров ушли на СВО, а что говорить про простых работников? Часть – ушли в смежные сферы. Михаил Шконда, руководитель Ассоциации фермерских, личных подсобных хозяйств и кооперативов Петербурга и Ленобласти

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)