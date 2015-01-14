Отреставрированная версия фильма "Чапаев"

В этом году культовая советская лента Георгия и Сергея Васильевых "Чапаев" празднует 90-летний юбилей. В честь этого на "Ленфильме" покажут "возрожденную" реставраторами Госфильмофонда цифровую версию картины, занимающей место в сотне лучших, по мнению мировых киноведов.
Фильм повествует о событиях Гражданской войны. Командир 25-й дивизии Красной армии Василий Иванович Чапаев готовится к одному из важнейших сражений с полковником Бороздиным. На помощь ему выдвигается молодой комиссар по имени Дмитрий Фурманов.
Этот фильм люди смотрели не просто по нескольку – десятки раз. Фотохроника тех лет запечатлела колонны с плакатами "Мы идем смотреть Чапаева!". Впервые в нашей киноистории выход фильма на экраны стал общенациональным событием.
Киностудия "Ленфильм"
Фото: Киностудия "Ленфильм"
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