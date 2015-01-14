Отреставрированная версия фильма "Чапаев"

Показ восстановленного "Чапаева" пройдет в Киноцентре "Ленфильма" 15-го ноября в 19:00.

В этом году культовая советская лента Георгия и Сергея Васильевых "Чапаев" празднует 90-летний юбилей. В честь этого на "Ленфильме" покажут "возрожденную" реставраторами Госфильмофонда цифровую версию картины, занимающей место в сотне лучших, по мнению мировых киноведов.

Фильм повествует о событиях Гражданской войны. Командир 25-й дивизии Красной армии Василий Иванович Чапаев готовится к одному из важнейших сражений с полковником Бороздиным. На помощь ему выдвигается молодой комиссар по имени Дмитрий Фурманов.

Этот фильм люди смотрели не просто по нескольку – десятки раз. Фотохроника тех лет запечатлела колонны с плакатами "Мы идем смотреть Чапаева!". Впервые в нашей киноистории выход фильма на экраны стал общенациональным событием. Киностудия "Ленфильм"

Фото: Киностудия "Ленфильм"