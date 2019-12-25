В Петербурге мать нашла дочку с бледным лицом и заторможенным поведением

Девочка находится в тяжёлом состоянии в больнице.

В Невском районе Петербурга выясняются обстоятельства отравления школьницы, которую мама нашла с бледным лицом, заторможенной речью и поведением.

Как стало известно Piter.tv, вечером 10 июля из своей квартиры дома по Шлиссельбургскому проспекту с отравлением неизвестным веществом депремирующего действия в тяжелом состоянии в больницу поступила восьмиклассница.

Со слов матери, он обнаружила свою дочь дома с бледным лицом, заторможенной речью и поведением и вызвала скорую помощь.

Ранее два петербургских мальчика отравились спелым арбузом из торгового павильона.

Фото: Piter.tv