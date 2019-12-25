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В Петербурге 2-летняя девочка отравилась кроворазжижающим препаратом по недосмотру родителей
Сегодня, 8:40
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 2-летняя девочка отравилась кроворазжижающим препаратом по недосмотру родителей

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Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 19 сентября, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации 2-летней девочки с острым пероральным отравлением. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Ребенка забрали из квартиры на улице Верности в тяжелом состоянии. Установлено, что малышка по недосмотру родителей съела семь таблеток кроворазжижающего препарата.

Семья, в которой проживает ребенок, полная, на учете в ОДН не состоит. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее учащаяся лицея отравилась таблетками от сердца в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, отравление
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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