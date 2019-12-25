Учащаяся лицея отравилась таблетками от сердца в Петербурге

Полиция Петербурга проводит проверку после отравления девушки 2008 года рождения смесью таблеток. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
К стражам порядка обратилась заместитель директора по учебной части лицея, в котором учится пострадавшая. Женщина рассказала, что девочка отравилась большим количеством таблеток от сердца и плохо себя чувствует.
Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии в Детскую городскую больницу №5. У нее диагностировали острое пероральное отравление смесью таблеток.
Девочка состоит на учете в ПНД.
Ранее в Петербурге 9-классник попал в реанимацию после отравления неизвестным веществом.
Фото: Piter.TV
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