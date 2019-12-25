Учащаяся лицея отравилась таблетками от сердца в Петербурге

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полиция Петербурга проводит проверку после отравления девушки 2008 года рождения смесью таблеток. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

К стражам порядка обратилась заместитель директора по учебной части лицея, в котором учится пострадавшая. Женщина рассказала, что девочка отравилась большим количеством таблеток от сердца и плохо себя чувствует.

Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии в Детскую городскую больницу №5. У нее диагностировали острое пероральное отравление смесью таблеток.

Девочка состоит на учете в ПНД.

Ранее в Петербурге 9-классник попал в реанимацию после отравления неизвестным веществом.

Фото: Piter.TV