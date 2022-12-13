С платформы станции "Проспект Просвещения" госпитализировали шестиклассницу с отравлением этанолом

В тяжелом состоянии она помещена на отделение реанимации.

Несовершеннолетняя петербурженка попала в реанимацию с токсическим действием этанола. Об этом стало известно Piter.tv

Вечером 2 апреля с платформы станции метро "Проспект Просвещения" была госпитализирована шестиклассница с токсическим действием этанола. В тяжелом состоянии она помещена на отделение реанимации. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Девочка проживает с матерью, на учете в ОДН и ПНД не состоит.

Ранее другая шестиклассница отравилась таблетками в "Апарт-отеле" в Петровском переулке.

Фото: Piter.tv