  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С платформы станции "Проспект Просвещения" госпитализировали шестиклассницу с отравлением этанолом
Сегодня, 8:37
151
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С платформы станции "Проспект Просвещения" госпитализировали шестиклассницу с отравлением этанолом

0 0

В тяжелом состоянии она помещена на отделение реанимации.

Несовершеннолетняя петербурженка попала в реанимацию с токсическим действием этанола. Об этом стало известно Piter.tv

Вечером 2 апреля с платформы станции метро "Проспект Просвещения" была госпитализирована шестиклассница с токсическим действием этанола. В тяжелом состоянии она помещена на отделение реанимации. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Девочка проживает с матерью, на учете в ОДН и ПНД не состоит.

Ранее другая шестиклассница отравилась таблетками в "Апарт-отеле" в Петровском переулке.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, отравление, этанол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии