Шестиклассница отравилась таблетками в "Апарт-отеле" в Петровском переулке

Накануне, 1 апреля, петербургская школьница отравилась таблетками. Девочка приняла смесь разных пилюль. Инцидент произошел в Петровском переулке, 4.
По информации Piter.tv, пострадавшую застали в тяжелом состоянии. Девочку доставили в больницу с острым пероральным отравлением.
Медики выяснили, что шестиклассница выпила 3 таблетки препарата "Хлорпротиксен" и 6 таблеток "Флуоксетина".
Пострадавшая состоит на учете в ПНД.
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Фото: Piter.tv
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