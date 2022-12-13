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Шестиклассница отравилась таблетками в "Апарт-отеле" в Петровском переулке
Сегодня, 9:56
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Шестиклассница отравилась таблетками в "Апарт-отеле" в Петровском переулке

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Девочку доставили в больницу.

Накануне, 1 апреля,  петербургская школьница отравилась таблетками. Девочка приняла смесь разных пилюль. Инцидент произошел в Петровском переулке, 4. 

По информации Piter.tv, пострадавшую застали в тяжелом состоянии. Девочку доставили в  больницу с острым пероральным отравлением. 

Медики выяснили, что шестиклассница выпила 3 таблетки препарата "Хлорпротиксен" и 6 таблеток "Флуоксетина".

Пострадавшая состоит на учете в ПНД.

Ранее на Piter.tv: врач рассказал, какой шампунь может спровоцировать рак.

Фото: Piter.tv

Теги: апарт-отель, отравилась таблетками, петровский переулок, полиция, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
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Минус
Деваева Евгения
Сегодня 11:19


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