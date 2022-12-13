Шестиклассница отравилась таблетками в "Апарт-отеле" в Петровском переулке

Девочку доставили в больницу.

Накануне, 1 апреля, петербургская школьница отравилась таблетками. Девочка приняла смесь разных пилюль. Инцидент произошел в Петровском переулке, 4.

По информации Piter.tv, пострадавшую застали в тяжелом состоянии. Девочку доставили в больницу с острым пероральным отравлением.

Медики выяснили, что шестиклассница выпила 3 таблетки препарата "Хлорпротиксен" и 6 таблеток "Флуоксетина".

Пострадавшая состоит на учете в ПНД.

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Фото: Piter.tv