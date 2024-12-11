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В ТРК на проспекте Стачек девочке оторвало палец на батутах
Сегодня, 11:31
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В ТРК на проспекте Стачек девочке оторвало палец на батутах

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Все обстоятельства случившегося устанавливают полицейские Кировского района.

На батутах в торгово-развлекательном комплексе "Континент", который находится на проспекте Стачек в Петербурге, пострадала девочка-подросток. Ей оторвало палец, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Инцидент произошел накануне, когда 13-летняя школьница шла к батуту. Нога девочки провалилась между бортиками, в результате случилась частичная травматическая ампутация второго пальца левой стопы. Ребенок был госпитализирован. 

Все обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские Кировского района.

Ранее на Piter.TV: девочка сломала позвоночник в детской комнате на севере Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: проспект стачек, травматическая ампутация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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