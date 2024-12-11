В ТРК на проспекте Стачек девочке оторвало палец на батутах

Все обстоятельства случившегося устанавливают полицейские Кировского района.

На батутах в торгово-развлекательном комплексе "Континент", который находится на проспекте Стачек в Петербурге, пострадала девочка-подросток. Ей оторвало палец, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел накануне, когда 13-летняя школьница шла к батуту. Нога девочки провалилась между бортиками, в результате случилась частичная травматическая ампутация второго пальца левой стопы. Ребенок был госпитализирован.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские Кировского района.

Ранее на Piter.TV: девочка сломала позвоночник в детской комнате на севере Петербурга.

Фото: Piter.TV