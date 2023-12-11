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В петербургском кинотеатре "Аврора" отменили показ фильма о поэте Борисе Рыжем
Сегодня, 12:15
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В петербургском кинотеатре "Аврора" отменили показ фильма о поэте Борисе Рыжем

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Денежные средства за билеты пообещали вернуть.

В Петербурге отменили показы фильма Семена Серзина "Рыжий" о поэте Борисе Рыжем. Об этом рассказали в пресс-службе кинотеатра "Аврора" 5 сентября. 

Друзья, к сожалению, по независящим от нас причинам завтрашние показы фильма "Рыжий" не состоятся. 

Пресс-служба кинотеатра "Аврора" 

Денежные средства за билеты пообещали вернуть – через почту и кассы кинотеатра в зависимости от способа их покупки. "Аврора" принесла извинения за доставленные неудобства. 

Известно, что после сеанса, который должен был начаться в 19:00, хотели провести встречу зрителей с режиссером фильма и актером, сыгравшим главную роль, Евгением Алехиным. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге установят памятник к 100-летию артиста Кирилла Лаврова. 

Фото: ВКонтакте / Кинотеатр "Аврора" (Санкт-Петербург)

Теги: борис рыжий, кинотеатр аврора
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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