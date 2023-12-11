В петербургском кинотеатре "Аврора" отменили показ фильма о поэте Борисе Рыжем

Денежные средства за билеты пообещали вернуть.

В Петербурге отменили показы фильма Семена Серзина "Рыжий" о поэте Борисе Рыжем. Об этом рассказали в пресс-службе кинотеатра "Аврора" 5 сентября.

Друзья, к сожалению, по независящим от нас причинам завтрашние показы фильма "Рыжий" не состоятся. Пресс-служба кинотеатра "Аврора"

Денежные средства за билеты пообещали вернуть – через почту и кассы кинотеатра в зависимости от способа их покупки. "Аврора" принесла извинения за доставленные неудобства.

Известно, что после сеанса, который должен был начаться в 19:00, хотели провести встречу зрителей с режиссером фильма и актером, сыгравшим главную роль, Евгением Алехиным.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге установят памятник к 100-летию артиста Кирилла Лаврова.

Фото: ВКонтакте / Кинотеатр "Аврора" (Санкт-Петербург)