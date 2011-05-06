Прокурор Невского района смог отменить незаконное решение об аресте автомобиля

Прокуратура района признала постановление судебного пристава о наложении ареста незаконным и принесла протест.

По протесту прокурора Невского района было отменено незаконное решение об аресте автомобиля. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что одна городская организация решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области признана банкротом, открыта процедура конкурсного производства. Несмотря на это, на транспортное средство должника был наложен арест.

Прокуратура района признала постановление судебного пристава о наложении ареста незаконным и принесла протест. Требования надзорного ведомства удовлетворены – незаконное решение отменено, транспортное средство возвращено должнику.

Фото: Piter.tv