Прокурор Невского района смог отменить незаконное решение об аресте автомобиля

По протесту прокурора Невского района было отменено незаконное решение об аресте автомобиля. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.
Установлено, что одна городская организация решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области признана банкротом, открыта процедура конкурсного производства. Несмотря на это, на транспортное средство должника был наложен арест.
Прокуратура района признала постановление судебного пристава о наложении ареста незаконным и принесла протест. Требования надзорного ведомства удовлетворены – незаконное решение отменено, транспортное средство возвращено должнику.
Фото: Piter.tv
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