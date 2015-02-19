В Пулково отменяются и задерживаются рейсы в Москву

Также задерживаются рейсы из Москвы в Петербург.

Утром 11 марта в Пулково фиксируется задержка и отмена сразу нескольких рейсов в Москву. Такая же ситуация наблюдается и с рейсами из Москвы в Петербург. Информация опубликована на онлайн-табло в Пулково.



Онлайн-табло прилёта в Пулково



Онлайн-табло вылета из Пулково

Вероятной причиной этого может быть массированная атака на Москву украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппаратов: 91 БПЛА – над территорией Московской области.

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Фото: Piter.tv