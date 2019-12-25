Врачи выявили отличительный симптом болеющих коронавирусом на дому

В исследовании участие принимали около 170 пациентов, которые лечились дома.

Врачи психоневрологической больницы провели исследование, в соответствии с которым почти три четверти пациентов в Нижневартовске (ХМАО), проходящих лечение от коронавируса на дому, заявили о возросшем желании спать. Об этом сообщило РИА Новости.

В исследовании участие принимали около 170 пациентов, которые лечились дома. Медики следили за их эмоциональным состоянием во время самоизоляции. Большая часть пациентов (72%) отметила желание много времени спать. При этом около половины женщин (49%) обеспокоены будущим, а мужчины реже задумываются об этом (22%).

Еще более 70% беспокоились сильнее обычного за свое состояние и за своих близких. У больных было большое чувство страха, напряженности, тревоги.

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