В Петербурге состоялось официальное открытие визового центра Китая

Визовый центр находится на Литейном проспекте, 26А. Он принимает документы по предварительной записи от владельцев обычных загранпаспортов по будням с 9:00 до 15:00.

В Петербурге на Литейном проспекте, 26, состоялось официальное открытие визового центра КНР. Об этом рассказал корреспондент Piter.TV.

Благодаря активной поддержке всех сторон после долгой и тщательной подготовки сегодня в Санкт-Петербурге успешно заработал китайский центр обслуживания по оформлению виз, которого мы все так ждали. Чжан Сяоцин, заместитель генерального консула КНР

В начале 2023 года КНР стала доступнее российским гражданам. Снятие коронавирусных ограничений увеличило рост визовых заявлений в два раза. Туристические организации стали активно взаимодействовать с китайскими компаниями.

Мы уже видим в городе гостиницы Китая, появляются деловые туристы на многих наших форумах, делегации из Китая. С учётом открытия визового центра сотрудники будут рассказывать об экологических маршрутах Китая, новых туристических маршрутах, медицинских возможностях. Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Как рассказала журналистам одна из сотрудниц визового центра, даже при работе в тестовом режиме, который предшествовал открытию, Китайский визовый центр обслуживал 100-200 посетителей ежедневно. Мощности этого центра позволяют ежедневно обслуживать более 300 человек.

Визовый центр находится на Литейном проспекте, 26А. Он принимает документы по предварительной записи от владельцев обычных загранпаспортов по будням с 9:00 до 15:00.

Фото и видео: Piter.tv