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Прокуратура проверит обращения жителей Ленобласти по поводу отключения электричества в первомайском
Сегодня, 17:04
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Прокуратура проверит обращения жителей Ленобласти по поводу отключения электричества в первомайском

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В ведомстве пообещали помочь местным жителям и оперативно выяснить обстоятельства отключения электричества.

Выборгская городская прокуратура изучить жалобы  жителей поселка Первомайское по поводу отключения света. Об этом сообщили в tg-канале ведомства.

О проблеме местных жителей стало известно днем ранее, 26 ноября. Сейчас правоохранители устанавливают причину случившегося. Сейчас решается вопрос с подключением дизель-генераторов.

В ведомстве пообещали помочь местным жителям и оперативно выяснить обстоятельства отключения электричества.

Ранее на Piter.tv: Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование об убийстве женщины на Студенческой.

Фото: Pxhere

Теги: выборгская городская прокуратура, отключили электричество, первомайское, свет
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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