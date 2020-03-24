Прокуратура проверит обращения жителей Ленобласти по поводу отключения электричества в первомайском

В ведомстве пообещали помочь местным жителям и оперативно выяснить обстоятельства отключения электричества.

Выборгская городская прокуратура изучить жалобы жителей поселка Первомайское по поводу отключения света. Об этом сообщили в tg-канале ведомства.

О проблеме местных жителей стало известно днем ранее, 26 ноября. Сейчас правоохранители устанавливают причину случившегося. Сейчас решается вопрос с подключением дизель-генераторов.

В ведомстве пообещали помочь местным жителям и оперативно выяснить обстоятельства отключения электричества.

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