Медики выяснили, что отказ от алкоголя способствует долголетию

По данным британских медиков, алкоголь – один из главных источников сердечно-сосудистых заболеваний.

Некоторые популярные продукты не приносят организму практически никакой пользы. Долгосрочный или постоянный отказ от них может не только благоприятно влиять на организм, но и даже снизить риск преждевременной смерти. Об этом сообщил портал Express.

Например, полный отказ от алкоголя поможет оздоровиться организму сразу по нескольким направлениям. Как рассказал доктор Джейк Уильямс, через несколько недель после отказа начнет восстанавливаться печень.

По данным британских медиков, алкоголь – один из главных источников сердечно-сосудистых заболеваний. Еще он может наносить вред пищеварительной системе. Мужчины, которые злоупотребляют, чаще страдают эректильной дисфункцией, а женщины могут испытывать проблемы с фертильностью.

Любые спиртные напитки мешают усвоению минералов и витаминов, снижают иммунитет. Также алкоголь влияет на психику и способен вызвать чувства депрессии и тревоги.

Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя.

Фото: Piter.tv