Во Всеволожске отца заподозрили в сексуальном насилии над ребёнком

Мужчину задержали накануне.

Во Всеволожском районе инспектор по делам несовершеннолетних сообщила, что подозревает 45-летнего мужчину в совершении действий сексуального характера в отношении ребёнка. Об этом стало известно Piter.tv.

Мужчину заподозрили в том, что он в период с 2015 года по октябрь 2021 года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своего несовершеннолетнего ребёнка.

По подозрению в совершении данного преступления задержан Н. Возбуждено уголовное дело.

Накануне петербурженка заявила об изнасиловании дочери в "Пятерочке".

Фото: Piter.tv