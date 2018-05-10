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Во Всеволожске отца заподозрили в сексуальном насилии над ребёнком
Сегодня, 8:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во Всеволожске отца заподозрили в сексуальном насилии над ребёнком

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Мужчину задержали накануне.

Во Всеволожском районе инспектор по делам несовершеннолетних сообщила, что подозревает 45-летнего мужчину в совершении действий сексуального характера в отношении ребёнка. Об этом стало известно Piter.tv.

Мужчину заподозрили в том, что он в период с 2015 года по октябрь 2021 года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своего несовершеннолетнего ребёнка.

По подозрению в совершении данного преступления задержан Н. Возбуждено уголовное дело.

Накануне петербурженка заявила об изнасиловании дочери в "Пятерочке".

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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