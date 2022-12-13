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Петербуржец избил 8-летнего сына
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Петербуржец избил 8-летнего сына

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Он нанёс ребёнку множество травм.

В Красносельском районе Петербурга отец избил своего 8-летнего сына, мальчику понадобилась помощь медиков. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, в три часа ночи 28 мая в квартире по улице Урицкого отец избил 8-летнего сына. У мальчика диагностировали множественные ушибы, подкожные гематомы мягких тканей головы, груди, кровоподтеки, ссадины ушных раковин, области шеи справа.

В удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи ребёнка отпустили домой. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: 10-летний мальчик повредил ягодицу о копьевидный край забора на Исаакиевской площади.

Фото: Piter.tv

Теги: отец, ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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