Петербуржец избил 8-летнего сына

Он нанёс ребёнку множество травм.

В Красносельском районе Петербурга отец избил своего 8-летнего сына, мальчику понадобилась помощь медиков. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, в три часа ночи 28 мая в квартире по улице Урицкого отец избил 8-летнего сына. У мальчика диагностировали множественные ушибы, подкожные гематомы мягких тканей головы, груди, кровоподтеки, ссадины ушных раковин, области шеи справа.

В удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи ребёнка отпустили домой. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv