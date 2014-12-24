Пожилой петербуржец отдал "сотрудникам ФСБ" почти 4,5 млн рублей

На телефоне мужчины высветился реальный номер горячей линии службы.

Мошенники выманили у пожилого петербуржца около 4,5 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Утром 16 мая 77-летнему специалисту полиграфической компании позвонил незнакомец, который представился "сотрудником ФСБ". Под предлогом обеспечения безопасности средств злоумышленник заставил пенсионера отдать сумму курьеру возле дома в Манежном переулке. Сначала жертва передал дважды 765 тыс. и 1 млн рублей, а на следующий день – еще 1,5 млн рублей. Кроме того, потерпевший перевел через банкомат 1,1 млн рублей на указанный мошенником счет.

Отмечается, что на телефоне мужчины высветился реальный номер горячей линии ФСБ.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге доцент вуза стала жертвой мошенников на 8 млн рублей.

Фото: Piter.TV