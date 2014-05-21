В 7 районах Петербурга освободили незаконно занимаемые участки

В комитете по контролю за имуществом рассказали о том, что на прошлой неделе сотрудники освободили тысячи квадратных метров городской земли, которые занимали без договоров аренды.
Рейды прошли в Приморском, Невском, Фрунзенском, Калининском, Выборгском, Василеостровском и Пушкинском районах. Землепользователей предупредили заранее о том, что участок нужно будет освободить, но сделали это не все.
Сотрудники ККИ демонтировали кафе на проспекте Обуховской Обороны, павильон автосервиса на проспекта Маршала Блюхера, торговый павильон в Лесном в Пушкине, магазин на Домостроительной улице, а также торговые латки в разных районах города. На улице Коллонтай изъяли прицеп.
Отмечается, что 29 земельных участков было освобождено добровольно.
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Видео и фото: ККИ
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