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В 7 районах Петербурга освободили незаконно занимаемые участки

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Землепользователи не платили за аренду.

В комитете по контролю за имуществом рассказали о том, что на прошлой неделе сотрудники освободили тысячи квадратных метров городской земли, которые занимали без договоров аренды. 

Рейды прошли в Приморском, Невском, Фрунзенском, Калининском, Выборгском, Василеостровском и Пушкинском районах. Землепользователей предупредили заранее о том, что участок нужно будет освободить, но сделали это не все.

Сотрудники ККИ демонтировали кафе на проспекте Обуховской Обороны, павильон автосервиса на проспекта Маршала Блюхера, торговый павильон в Лесном в Пушкине, магазин на Домостроительной улице, а также торговые латки в разных районах города. На улице Коллонтай изъяли прицеп. 

Отмечается, что 29 земельных участков было освобождено добровольно. 

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Видео и фото: ККИ

Теги: аренда, участок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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