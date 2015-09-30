Волонтеры высадят розы на набережной реки Пряжки

У всех желающих есть возможность присоединиться к акции.

В ближайшее воскресенье, 12 июня, у Матисова моста на набережной реки Пряжки будут высаживать розы. Петербуржцев приглашают принять участие в озеленении. О мероприятии рассказали в Фонде "Зеленый Петербург".

Озеленение пройдет по инициативе оперной певицы Мариинского театра Анны-Марии Матис.

На работе охранник в шутку периодически спрашивал Анну: "Ну как там ваш остров Матисов поживает? Как-то оскуднел, сделали бы что". Сначала Анна шутила в ответ, а потом серьезно решила озеленить остров и посадить розы! рассказали в Фонде.

Работа начнется в 12:00. Волонтеров предупреждают: потребуется не менее 3 свободных часов. Желательно быть со своими лопатами. Пройти регистрацию можно здесь.

Фото: Piter.tv