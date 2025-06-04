Петербуржец испортил чужие автомобили на проспекте Ветеранов, которые мешали проходу пешеходов

Теперь его ожидает суд.

Мужчина оставил царапины и вмятины на чужих машинах и нанёс тем самым ущерб на 300 тысяч рублей. Теперь его ожидает суд, рассказали в прокуратуре Красносельского района.

По версии органа дознания, 24 октября 2024 года 33-летний обвиняемый, руководствуясь личной неприязнью к владельцам транспортных средств, припаркованных у дома 149 по проспекту Ветеранов, запрыгнул на капот автомобиля Lifan, оторвал с крыши элемент крепления багажника, которым стал наносить удары по машинам Hyundai и Skoda. Общий ущерб, причиненный собственникам трех транспортных средств, превысил 300 тысяч рублей.

Мужчина пояснил, что машины мешали свободному проходу пешеходов. Теперь он обвиняется по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

Видео: Telegram/ Прокуратура СПб