В Петербурге до 2025 года установят 571 новую остановку 

В 2022 году планируется установить 130 остановок.

В Петербурге до 2025 года установят 571 новый остановочный пункт. Перечень установок утвердил Комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

Из 571 остановки 297 запланированы к выполнению в рамках запуска новой модели транспортного обслуживания пассажиров.

В период до 2022 года СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" построила 73 остановочных пункта, из них 23 – в 2021 году. В текущем, 2022 году, работы выполнены на 101 остановочном пункте. До конца года предусмотрено устройство еще 29 ОГПТ (остановок городского транспорта). Всего в 2022 году планируется установить 130 остановок. Сейчас работы выполняются на 64 остановочных пунктах.

Фото: Piter.TV