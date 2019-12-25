В Каменке после пожара нашли останки пенсионерки

Причина пожара устанавливается.

В поселке Каменка после пожара в квартире были найдены останки женщины. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 23 февраля в Каменке загорелась квартира в доме по Гвардейской улице. В результате пожара полностью выгорела квартира на 1 этаже, также частично выгорела квартира на втором этаже. Пожар ликвидирован в 07:30.

В квартире на 1 этаже были обнаружены останки женщины 1938 года рождения, пенсионерки. Причина пожара устанавливается.

Ранее в Петербурге на улице Ленина пострадала женщина в пожаре.

Фото: Piter.tv