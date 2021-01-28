В Петербурге осталось привить от гриппа 10% петербуржцев для создания коллективного иммунитета

Что касается вакцинации беременных, то данный план выполнен на 100%.

В Петербурге от гриппа вакцинировались более 2,7 миллиона жителей. Об этом сообщил "Петербургскому дневнику" вице-губернатор Олег Эргашев. Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить ещё 10% горожан.

Что касается вакцинации беременных, то данный план выполнен на 100%. Также 77,6% людей с хроническими заболеваниями сделали прививки. Помимо этого, вакцинировано почти полмиллиона детей.



Олег Эргашев напомнил, что вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости ОРВИ, чтобы успел выработаться иммунитет.

Все варианты вируса гриппа А и В, а также H3N2, или так называемый гонконгский грипп, циркулируют в России на данный момент. Эта ситуация означает, что пока что грипп только набирает свою силу на территории страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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