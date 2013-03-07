Дело об особняке Брусницыных рассматривают в Арбитражном суде: пользователь дважды проигнорировал реставрацию здания

Обновление особняка должно было завершиться в минувшем июле. Однако оно даже не начиналось.

Особняк Брусницыных, расположенный на Кожевенной линии Васильевского острова, еще в июле должен был посвежеть после долгожданной реставрации и сбросить зеленую сетку. Однако назначенные комитетом по использованию и охране памятников (КГИОП) работы так и не были выполнены: зданию достался недобросовестный и пользователь. Piter.TV узнал у КГИОП подробности этой ситуации.

Особняком с оградой и садом по адресу Кожевенная линия, 27 и 27 корпус 1 литера А, с 2016 года заведует ФГБУ "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" (АУИПИК). Здание закреплено за учреждением на праве оперативного управления. Годом позже КГИОП заключил с АУИПИК охранное обязательство, согласно которому пользователь должен был озаботиться разработкой и согласованием проектной документации на работы по реставрации особняка, ограды и сада. Сроками работ стали июль 2019 и 2020 года соответственно. В 2018 году АУИПИК с разрешения комитета провел противоаварийные мероприятия на лицевом фасаде особняка и занялся проектной документацией, однако в 2019 году КГИОП вернул ее на доработку. С тех пор Агентство забросило всю работу, а памятник не дождался реставрации в здании – обновление должно было завершиться в июле текущего года. Вероятнее всего, реставрации ограды и сада, срок окончания которой назначен на будущее лето, тоже не суждено случиться. В КГИОП рассказали, что комитет уже три года разбирается с АУИПИК при участии суда.

В 2019 году КГИОП выявил невыполнение перечня работ по охранному обязательству и привлек Агентство к административной ответственности. Тогда суд взыскал с учреждения штраф в 100 тысяч рублей. Полгода спустя комитет выдал АУИПИК задание на противоаварийный ремонт крыши, однако так и не дождался проектной документации. Новую проверку в особняке провели прошлой осенью, итогом стал иск КГИОП в Арбитражный суд.

В связи с выявленными нарушениями КГИОП в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области было направлено исковое заявление об обязании АУИПИК в течение 8 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу в установленном законом порядке разработать проектную документацию по реставрации особняка и ограды, входящих в состав Объекта. Также КГИОП просит суд установить взыскание с АУИПИК в размере 100 000 рублей в случае неисполнения решения суда в установленный решением срок, а в случае дальнейшего неисполнения решения суда – в размере 150 000 рублей в месяц. пресс-служба КГИОП

Финал арбитражного дела пока не известен – суд все еще рассматривает исковое заявление.

Каменный дом на углу Косой и Кожевенной линий построили в 1770-е годы, десятилетием спустя его окружили кожевенные производства. Участок для организации производства получила вдова купца Фишера, и в 1787 году дом перестроили под контору завода и жилые помещения. В 1847 году был основан кожевенный завод "Брусницын Н.М. с сыновьями", который расширялся до начала XX века и к концу XIX века стал крупнейшим в Петербурге.

Каменный дом на южной границе северного участка, выполненный в характере эклектики, был жилым домом семьи Брусницыных. В 1857-1860 годах особняк расширили с западной стороны и чуть перестроили, увеличив высоту второго этажа и окон первого этажа, изменив декоративную отделку главного фасада.

Центральная часть фасада и углы здания были выделены рустованными лопатками, первый этаж – рустован, венчающий и междуэтажные карнизы – профилированные, окна второго этажа имели прямоугольные наличники, над ними сандрики – в центральной части треугольные, в боковых частях (в две оси) лучковые. В том же году по проекту архитектора E.E. Аникина построена каменная лестница. пресс-служба КГИОП

К 1882 году владельцами здания стали братья Брусницыны, пару лет спустя особняк снова перестроили: появилась пристройка для зимнего сада и парадной лестницы, претерпели изменения высота второго этажа и лицевой фасад.

После 1917 года здания комплекса Торгового дома Брусницыных занял кожевенный завод имени Радищева Кожевенного треста. В особняке разместилась школа при бывшей фабрике, затем заводоуправление

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Фото: citywalls.ru