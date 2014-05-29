Особняк Белугина около "Обводного канала" продали на торгах

Пятиэтажное здание можно использовать под офисный центр.

Особняк Белугина на углу Воронежской и Курской улиц продали на торгах. Здание располагается в пяти минутах от станции "Обводный канал". Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного домаю

Дом был построен в 1891 году. В 2009 году прошла полная реконструкция с заменой всех коммуникаций. Отмечается, что объект не является памятником. Здание продали за 100 млн рублей. Это на 30% начальной цены. В будущем его можно использовать в качестве офиса, медицинского центра или мини-гостиницы.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что часть дома напротив Новой Голландии продадут за 147 млн рублей.

Фото: citywalls.ru