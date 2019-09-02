Эксперты: каждый десятый россиянин хотя бы раз опаздывал на самолет

Аналитики Aviasales выяснили, что каждый десятый россиян хотя бы раз в жизни опаздывал на самолет. Основная причина опоздания - сон. Об этом сообщило "РИА Новости".
Несколько опрошенных опоздали на свой утренний рейс после бурной вечеринки. Один из респондентов вовсе уснул в баре аэропорта и просто не услышал, что заканчивается посадка на его рейс.
Большинство путешественников задерживаются, так как путают даты или время вылета. Некоторые опаздывают из-за своей невнимательности, потому что неправильно читают уведомление о переносе рейса на более раннее время. Также к частым причинам относятся очередь на паспортном контроле, шопинг в магазинах Duty Free и пробки на дорогах.
В опросе приняли участие более 180 тысяч респондентов.
Также аналитики рассказали, что к концу года авиабилеты могут подорожать на 9-10%.
Видео: YouTube/ Namaste; Daoiri Farrell; Arthur TV
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