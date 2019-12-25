Названа ошибка водителей при запуске мотора автомобиля

Самое опасное – быстрый запуск двигателя с дизельным мотором.

Многие водители допускают ошибку, стараясь быстрее завести мотор автомобиля. Об этом "Аргументам и фактам" заявили автоэксперты.

Специалисты отметили, что первые секунды после включения зажигания важны для корректной настройки электроники. Поэтому прерывать этот процесс, переводя ключ в положение "Старт", не стоит. Особенно такая настройка важна зимой. В случае быстрого перевода в "рабочий" режим автомобиль функционирует на усредненных показателях.

Специалисты заявили, что всего лишь секунды некорректной работы ежедневно затем складываются в минуты и часы. А потом это может повлиять на ресурс катализатора.

Самое опасное – быстрый запуск двигателя с дизельным мотором. Это может привести к неполному сгоранию топлива и в некоторых случаях к засорению фильтров продуктами распада солярки.

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