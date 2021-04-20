В Оренбургской области завершено расследование убийства замдиректора "Оренбургэнерго" в Орске

Трое жителей Орска обвиняются в убийстве и вымогательстве.

В Оренбургской области Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении трех жителей города Орска. Об этом сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.

По данным следствия, житель Орска организовал убийство заместителя директора Орского филиала "Оренбургэнерго". По словам обвиняемого, убитый ответственно относился к своей работе и пресекал факты воровства электроэнергии.

Заказчиком убийства оказался родственник инициатора. За устранение замдиректора он пообещал отдавать процент от выручки автосервиса и автостоянки, которые ему принадлежали.

Убийство было совершено 4 марта 2019 года, подозреваемых задержали в конце мая 2020 года. Также в ходе расследования дела было выяснено, что эти двое причастных к убийству замдиректора "Оренбургэнерго" в сговоре со своим общим знакомым вымогали около полмиллиона рублей у местного предпринимателя.

В ходе расследования уголовных дел были допрошены почти 60 свидетелей. Уголовное дело направлено в прокуратуру.

Ранее нижегородец получил 19 лет колонии за убийство ребенка.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации