Психолог объяснила опасность подработок на выходных

Также специалист пояснила, зачем делать перерывы на работе.

Психолог Татьяна Гилёва рассказала телеканалу "Санкт-Петербург", почему важно делать перерывы в течение рабочего дня и чем может быть чревата подработка на выходных.

Перерывы в течение рабочего дня помогают разгрузить мозг от обилия информации и рабочих мыслей. В противном случае будет теряться острота мышления.

Возможность человека подрабатывать в выходные дни зависит от его морального состояния, считает специалист. Также многое зависит от личного отношения человека к выходным дням. Для некоторых людей это конец недели, к которым пришлось пробираться сквозь рабочие дни, для других это – начало, которое позволяет зарядиться новыми силами.

Также стало известно, что работодатели Ленобласти привлекают сотрудников с помощью бесплатных обедов и фитнеса.

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