Олимпиада в Пхенчхане 2018: расписание соревнований на 9 февраля

Расписание Олимпийских игр в Пхёнчхане 9 февраля. В первый день пройдут предварительные соревнования: кёрглинг, фигурное катание и фристайл.

В пятницу 9 февраля в Пхенчхане стартуют Олимпийские игры 2018. В первый денб пройдут предварительные соревнования. По окончанию дня всех ждёт церемония открытия Олимпийских игр.

Расписание на 9 февраля (время московское)

В 02.35 - Кёрлинг. Микст. 3-й тур. Южная Корея — Норвегия

- Кёрлинг. Микст. 3-й тур. Южная Корея — Норвегия - Кёрлинг. Микст. 3-й тур. США — Швейцария

- Кёрлинг. Микст. 3-й тур. Китай — Канада

- Кёрлинг. Микст. 3-й тур. Россия – Финляндия (прямая трансляция будет проходить на Первом канале)

В 04.00 - Фристайл. Женщины. Могул. 1-я квалификация (прямая трансляция будет проходить на Матч ТВ)

- Фристайл. Женщины. Могул. 1-я квалификация (прямая трансляция будет проходить на Матч ТВ) - Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа (прямая трансляция будет проходить на Первом канале)

В 05.45 - Фристайл. Мужчины. Могул. 1-я квалификация

- Фристайл. Мужчины. Могул. 1-я квалификация - Фигурное катание. Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа

В 07.35 - Кёрлинг. Микст. 4-й тур. Канада — Финляндия

- Кёрлинг. Микст. 4-й тур. Канада — Финляндия - Кёрлинг. Микст. 4-й тур. Китай – Россия (прямая трансляция будет проходить на Матч ТВ)

- Кёрлинг. Микст. 4-й тур. США – Южная Корея

- Кёрлинг. Микст. 4-й тур. Швейцария – Норвегия

В 14.00 - Церемония открытия (прямая трансляция будет проходить на Матч ТВ)

Кёрлинг - выступят Чемпионы мира 2016 года Александр Крушельницкий и Анастасия Бразгалова.





Фристайл - в дисциплине "могул" у мужчин нашу команду представит призёр сочинской Олимпиады Александр Смышляев. Главный тренер национальной команды Александр Долгов.

У женщин в этой дисциплине Россию представят сразу три спортсменки – Марика Пертахия, Регина Рахимова и Екатерина Столярова.

Фигурное катание - выступят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв; Наталья Забияко и Александр Энберт.

В субботу 10 февраля, на Олимпиаде 2018 будут разыграны первые пять комплектов наград. Всего на Играх будут разыграны 102 комплекта медалей.

Фото: сайт "Олимпийские игры"; ВКонтакте / Олимпийские Игры