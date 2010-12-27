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Олимпиада в Пхенчхане 2018: расписание соревнований на 9 февраля
Вчера, 22:55
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ProkVad
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Олимпиада в Пхенчхане 2018: расписание соревнований на 9 февраля

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Расписание Олимпийских игр в Пхёнчхане 9 февраля. В первый день пройдут предварительные соревнования: кёрглинг, фигурное катание и фристайл.

В пятницу 9 февраля в Пхенчхане стартуют Олимпийские игры 2018. В первый денб пройдут предварительные соревнования. По окончанию дня всех ждёт церемония открытия Олимпийских игр.

Расписание на 9 февраля (время московское)

  • В 02.35 - Кёрлинг. Микст. 3-й тур. Южная Корея — Норвегия
  •              - Кёрлинг. Микст. 3-й тур. США — Швейцария
  •              - Кёрлинг. Микст. 3-й тур. Китай — Канада
  •              - Кёрлинг. Микст. 3-й тур. Россия – Финляндия (прямая трансляция будет проходить на Первом канале)
  • В 04.00 - Фристайл. Женщины. Могул. 1-я квалификация (прямая трансляция будет проходить на Матч ТВ)
  •              - Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа (прямая трансляция будет проходить на Первом канале)
  • В 05.45  - Фристайл. Мужчины. Могул. 1-я квалификация
  •               - Фигурное катание. Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
  • В 07.35 - Кёрлинг. Микст. 4-й тур. Канада — Финляндия
  •               - Кёрлинг. Микст. 4-й тур. Китай – Россия (прямая трансляция будет проходить на Матч ТВ)
  •               - Кёрлинг. Микст. 4-й тур. США – Южная Корея
  •               - Кёрлинг. Микст. 4-й тур. Швейцария – Норвегия
  • В 14.00 - Церемония открытия (прямая трансляция будет проходить на Матч ТВ)

Кёрлинг - выступят Чемпионы мира 2016 года Александр Крушельницкий и Анастасия Бразгалова.
 

Фристайл - в дисциплине "могул" у мужчин нашу команду представит призёр сочинской Олимпиады Александр Смышляев. Главный тренер национальной команды Александр Долгов.
 
 
У женщин в этой дисциплине Россию представят сразу три спортсменки – Марика Пертахия, Регина Рахимова и Екатерина Столярова.
 
  
Фигурное катание - выступят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв; Наталья Забияко и Александр Энберт.
 
 

В субботу 10 февраля, на Олимпиаде 2018 будут разыграны первые пять комплектов наград. Всего на Играх будут разыграны 102 комплекта медалей. 

Фото: сайт "Олимпийские игры"; ВКонтакте / Олимпийские Игры

Теги: олимпиада , олимпийские игры , пхёнчхан
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости России Спорт

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