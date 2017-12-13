Олимпиада в Пхенчхане 2018: расписание соревнований на 15 февраля

Расписание Олимпийских игр в Пхёнчхане 15 февраля.

В четверг 15 февраля пройдёт 6-й день соревнований в рамках Олимпийских игр-2018. В этот день будет разыгрываться 9 комплектов наград. Соревнования будут проходить по таким видам спорта:

Расписание финалов:

4:30. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программ

5:30. Горные лыжи. Скоростной спуск. Мужчины

7:45. Горные лыжи. Гигантский слалом. Женщины. Вторая попытка

8:45. Сноуборд. Сноуборд-кросс. Мужчины. Финал

9:30. Лыжные гонки. 10 км, свободным стилем. Женщины

11:15. Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины

14:00. Конькобежный спорт. 10000 м. Мужчины

14:20. Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины

15:30. Санный спорт. Эстафета

Полное расписание соревнований:

3:05. Кёрлинг. Женщины. Канада — Южная Корея

3:05. Кёрлинг. Женщины. Дания — Япония

3:05. Кёрлинг. Женщины. Китай — Россия

3:05. Кёрлинг. Женщины. Великобритания — США

8:05. Кёрлинг. Мужчины. США — Италия

8:05. Кёрлинг. Мужчины. Норвегия — Канада

8:05. Кёрлинг. Мужчины. Великобритания — Япония

8:05. Кёрлинг. Мужчины. Дания — Швейцария

14:05. Кёрлинг. Женщины. Китай — Великобритания

14:05. Кёрлинг. Женщины. Канада — Швеция

14:05. Кёрлинг. Женщины. США — Швейцария

14:05. Кёрлинг. Женщины. Южная Корея — Япония

4:00. Горные лыжи. Гигантский слалом. Женщины. Первая попытка

4:00. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка

5:30. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка

5.00. Сноуборд. Сноуборд-кросс. Мужчины. Квалификация

7:30. Сноуборд. Сноуборд-кросс. Мужчины. 1/8 финала

8:04. Сноуборд. Сноуборд-кросс. Мужчины. 1/4 финала

8:25. Сноуборд. Сноуборд-кросс. Мужчины. Полуфинал

8:41. Сноуборд. Сноуборд-кросс. Мужчины. Малый финал

6:10. Хоккей. Мужчины. Финляндия — Германия

6:10. Хоккей. Женщины. США — Канада

10:40. Хоккей. Мужчины. Норвегия — Швеция

10:40. Хоккей. Женщины. Россия — Финляндия

15:10. Хоккей. Мужчины. Чехия — Южная Корея

15:10. Хоккей. Мужчины. Швейцария — Канада.

14:00. Фристайл. Акробатика. Женщины. Квалификация 1

14:45. Фристайл. Акробатика. Женщины. Квалификация 2

Напомним, что сегодня сборная России по хоккею проиграла команде из Словакии со счётом 2:3.

Фото: ВКонтакте / Олимпийские игры