Олимпиада в Пхенчхане 2018: расписание соревнований на 15 февраля

В четверг 15 февраля пройдёт 6-й день соревнований в рамках Олимпийских игр-2018. В этот день будет разыгрываться 9 комплектов наград. Соревнования будут проходить по таким видам спорта:
Расписание финалов:
4:30. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программ
5:30. Горные лыжи. Скоростной спуск. Мужчины
7:45. Горные лыжи. Гигантский слалом. Женщины. Вторая попытка
8:45. Сноуборд. Сноуборд-кросс. Мужчины. Финал
9:30. Лыжные гонки. 10 км, свободным стилем. Женщины
11:15. Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины
14:00. Конькобежный спорт. 10000 м. Мужчины
14:20. Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины
15:30. Санный спорт. Эстафета
Полное расписание соревнований:
3:05. Кёрлинг. Женщины. Канада — Южная Корея
3:05. Кёрлинг. Женщины. Дания — Япония
3:05. Кёрлинг. Женщины. Китай — Россия
3:05. Кёрлинг. Женщины. Великобритания — США
8:05. Кёрлинг. Мужчины. США — Италия
8:05. Кёрлинг. Мужчины. Норвегия — Канада
8:05. Кёрлинг. Мужчины. Великобритания — Япония
8:05. Кёрлинг. Мужчины. Дания — Швейцария
14:05. Кёрлинг. Женщины. Китай — Великобритания
14:05. Кёрлинг. Женщины. Канада — Швеция
14:05. Кёрлинг. Женщины. США — Швейцария
14:05. Кёрлинг. Женщины. Южная Корея — Япония
4:00. Горные лыжи. Гигантский слалом. Женщины. Первая попытка
4:00. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка
5:30. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка
5.00. Сноуборд. Сноуборд-кросс. Мужчины. Квалификация
7:30. Сноуборд. Сноуборд-кросс. Мужчины. 1/8 финала
8:04. Сноуборд. Сноуборд-кросс. Мужчины. 1/4 финала
8:25. Сноуборд. Сноуборд-кросс. Мужчины. Полуфинал
8:41. Сноуборд. Сноуборд-кросс. Мужчины. Малый финал
6:10. Хоккей. Мужчины. Финляндия — Германия
6:10. Хоккей. Женщины. США — Канада
10:40. Хоккей. Мужчины. Норвегия — Швеция
10:40. Хоккей. Женщины. Россия — Финляндия
15:10. Хоккей. Мужчины. Чехия — Южная Корея
15:10. Хоккей. Мужчины. Швейцария — Канада.
14:00. Фристайл. Акробатика. Женщины. Квалификация 1
14:45. Фристайл. Акробатика. Женщины. Квалификация 2
Напомним, что сегодня сборная России по хоккею проиграла команде из Словакии со счётом 2:3.
Фото: ВКонтакте / Олимпийские игры