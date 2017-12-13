Сборная России проиграла Словакии, хотя выигрывала 2:0

Сборная России по хоккею стартовала на Олимпиаде в Южной Корее.

В стартовом матче группового этапа Олимпийских игр в Южной Корее наши хоккеисты неожиданно проиграли национальной команде Словакии. Аутсайдеры соревнований одолели "красную машину" со счетом 3:2. При этом уже к 4 минуте 1 периода "Олимпийские атлеты из России" успели забросить 2 шайбы в ворота соперников. Но затем что-то пошло не так. Фанаты из России в гневе даже прозвали хоккеистов "красным самокатом". Многие из них перестали считать наших ребят главными фаворитами Олимпиады, вопреки распространенному мнению.

Олимпийские игры: результаты 14 февраля. Сборная России по хоккею проиграла Словакии

События развивались следующим образом. На 2-й минуте отличился игрок СКА Владислав Гавриков. Затем с передачи Никиты Гусева шайбу забил другой петербуржец, Кирилл Капризов. После этого россияне заметно расслабились, стали меньше атаковать и больше фолить. Уже в первом тайме их настигло возмездие. На 16 и 17 минуте ворота Василия Кошечкина поразили хоккеисты Олвецки и Бакош. А точку в этой парадоксальной игре на 48 минуте поставил Черешняк.

Эксперты отметили, что за время матча наши олимпийцы не реализовали ни одного большинства. Россия 5 раз выходила на лед с численным преимуществом, но не смогла им воспользоваться.

Sports.ru также пишет, что первые два гола Василий Кошечкин получил до обидного быстро. К 17-й минуте первого периода соперники "щелкали" по его воротам всего 4 раза. 2 из них оказались для россиянина фатальными.

Видео: Instagram