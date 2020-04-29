Ольгу Галкину из МО "Морской" хотят лишить депутатского мандата

У нее нашли незадекларированные доходы или имущество.

Александр Беглов предложили лишить мандата депутата муниципального совета МО "Морской" Ольгу Галкину. Об этом сообщил муниципальный депутат МО "Владимирский округ" Виталий Боварь в своем Telegram-канале.

В письме губернатора говорится о том, что при проверке сведений о доходах и имуществе Галкиной были выявлены нарушения. Она указала неполные сведения о доходах за 2019 год. Решение о досрочном прекращении полномочий должно быть принято в течение 30 дней.

Напомним, Ольга Галкина в этом году баллотировалась в депутаты Законодательного собрания по округу №21 в Московском и Фрунзенском районах. В итоге избирательные комиссию признали победу за членом ЛДПР Андреем Малковым.

Накануне стало известно, что Беглов направил письма также и в другие муниципальные округа, в частности, в "Гавань" и "Гражданку".

Фото: ВКонтакте / Ольга Галкина