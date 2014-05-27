Около Мурино в результате ДТП перевернулся "Ларгус"

Дежурная служба ПСО "Экстремум" проезжала мимо и раньше других служб оказалась на месте ДТП.

Сегодня, 14 августа, около Мурино произошло ДТП с участием автомобиля "Лада Ларгус". Машина опрокинулась после столкновения с машиной такси, которая быстро покинула место аварии. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетелей случившегося, пострадала семья с тремя детьми. Дежурная служба ПСО "Экстремум" проезжала мимо и раньше других служб оказалась на месте ДТП. Специалисты осмотрели пострадавших, оказали первую помощь, вызвали медиков. Подробности уточняются. Выясняются обстоятельства столкновения.

Ларгус перевернулся на внешнем кольце, напротив города Мурино, все целы Даниил Паньков, очевидец

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург