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После капитального ремонта открылось главное здание Охтинского центра эстетического воспитания

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Концертный зал Охтинского центра оснащен по технологиям консерваторского уровня. Качество его акустики может сравниться с Мариинским театром.

На улице Маршала Тухачевского после капитального ремонта открылось главное здание Охтинского центра эстетического воспитания. Об этом рассказали в Смольном.

В Центре были полностью обновлены музыкальные классы, создан театральный репетиционный зал, отремонтированы музыкальная гостиная и малый концертный зал. Главная достопримечательность учреждения – обновленный большой концертный зал на 425 мест. В нем установлена профессиональная акустика, передовое звуковое, световое и видеооборудование, в том числе – цифровой электронный орган.

Концертный зал Охтинского центра оснащен по технологиям консерваторского уровня. Качество его акустики может сравниться с Мариинским театром.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Также приведены в порядок фасад и кровля здания. Отреставрированы расположенные над главным входом аллегорические фигуры "Музыка" и "Театр". На благоустроенной территории установлены скульптурные композиции в виде музыкальных инструментов.

Видео: Telegram/ Александр Беглов

Теги: капитальный ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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