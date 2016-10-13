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С 29 мая по 9 июня на внутреннем кольце КАД Петербурга перекроют две полосы
Сегодня, 15:45
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С 29 мая по 9 июня на внутреннем кольце КАД Петербурга перекроют две полосы

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Планируются работы по ликвидации колейности.

На внутреннем кольце Кольцевой автодороги Петербурга между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения в период с 29 мая по 9 июня. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Планируются работы по ликвидации колейности. Так, будут перекрыты первая и вторая полосы, по третьей и четвертой введут ограничение скорости до 50 км/ч. На участке установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, смонтируют световую сигнализацию. 

Работы будут производиться на участке внутреннего кольца КАД с 28-го по 40-й километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Устранять колейность будут на второй полосе. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий. 

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее на Piter.TV: на внешнем кольце КАД Петербурга перекроют две полосы в связи с ремонтными работами. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: дорожные ограничения, кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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