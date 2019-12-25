С 31 мая по 17 июня на внешнем кольце КАД Петербурга будут перекрыты две полосы

Закроют для автомобилистов третью и четвертую полосы.

На внешнем кольце Кольцевой автодороги Петербурга между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения с 31 мая до 17 июня. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Планируются работы по ликвидации колейности покрытия. Закроют для автомобилистов третью и четвертую полосы, по первой и второй полосам введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Работы будут производиться на участке внешнего кольца КАД с 49-го по 41-й километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее на Piter.TV: дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга с 31 мая.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"