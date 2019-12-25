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Дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга с 31 мая
Сегодня, 10:59
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Дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга с 31 мая

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Пройдут работы по ремонту покрытия и размещению временного ограждения и пешеходной галереи.

В трех районах Петербурга с 31 мая ограничат движение транспорта, сообщили в Государственной административно-технической инспекции города. 

В Выборгском районе будут ремонтировать дорожное покрытие, поэтому до 1 июня перекроют проезд по проспекту Тореза от Рашетовой улицы до Манчестерской улицы, а также по Манчестерской улице в створе проспекта Тореза. 

Во Фрунзенском районе по 9 сентября по этой же причине ограничивается движение по Купчинской улице от Балканской улицы до улицы Димитрова, включая перекрестки. 

А в Центральном районе до 30 сентября планируются работы по размещению временного ограждения и пешеходной галереи, из-за чего затруднится проезд по Кирочной улице от улицы Маяковского до проспекта Чернышевского. 

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на мосту через Тосну в Ленобласти ограничат пропускную способность. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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