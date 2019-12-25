Дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга с 31 мая

Пройдут работы по ремонту покрытия и размещению временного ограждения и пешеходной галереи.

В трех районах Петербурга с 31 мая ограничат движение транспорта, сообщили в Государственной административно-технической инспекции города.

В Выборгском районе будут ремонтировать дорожное покрытие, поэтому до 1 июня перекроют проезд по проспекту Тореза от Рашетовой улицы до Манчестерской улицы, а также по Манчестерской улице в створе проспекта Тореза.

Во Фрунзенском районе по 9 сентября по этой же причине ограничивается движение по Купчинской улице от Балканской улицы до улицы Димитрова, включая перекрестки.

А в Центральном районе до 30 сентября планируются работы по размещению временного ограждения и пешеходной галереи, из-за чего затруднится проезд по Кирочной улице от улицы Маяковского до проспекта Чернышевского.

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на мосту через Тосну в Ленобласти ограничат пропускную способность.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга