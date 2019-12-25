На петербургской дамбе будут ограничивать движение с 11 по 15 апреля

На непродолжительное время транспортный поток будут приостанавливать.

На внешнем кольце КАД в районе дамбы ограничат движение из-за регламентных и ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса защитных сооружений.

Временное ограничение движения по полосам в Финском транспортном отсеке будет действовать с 11 до 15 апреля. Из-за ввода и вывода подъемной техники движение транспорта перед въездом в тоннель могут останавливать на 7-10 мину.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства. Информация о приостановке движения будет отображены на на информационных табло.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что более 13 тысяч нарушений скоростного режима зафиксировали на дамбе.

Фото: Дирекция КЗС