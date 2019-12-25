До середины апреля проезд по Михайловскому переулку и Железнодорожному проспекту будет перекрыт

На участках улиц пройдут работы по прокладке инженерных сетей.

Петербургских автомобилей ждут новые ограничения движения, связанные с различными дорожными работами. Об этом предупредили в пресс-службе ГАТИ 23 марта.

Так, с 25 марта по 15 мая реконструкция светофора ограничит проезд на перекрестке улицы Комсомола и улицы Михайлова, с того же дня, но до 17 апреля из-за прокладки инженерных сетей полностью закроется движение по Железнодорожному проспекту от улицы Седова до улицы Бабушкина. Кроме того, с 1 по 7 апреля будет закрыто только направление движения от улицы Седова к улице Бабушкина.

С 26 марта по 14 апреля полностью закроется движение по Михайловскому переулку от Балтийской улицы до улицы Швецова. Объехать закрытый участок можно будет по Балтийской улице, улице Маршала Говорова, улице Швецова.

Самые длительные ограничения продлятся с 25 марта по 9 октября 2022 года на боковом проезде улицы Руставели от проспекта Науки до улицы Верности, где будут прокладывать теплосеть. На этом участке затруднится проезд транспорта, а у дома №73 корпус 1А по проспекту Науки движение вовсе перекроется.

В Невском районе в ДТП пострадал ребенок: видео.

Фото: Piter.TV